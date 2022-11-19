МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Решение Польши отказать главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Британии объяснили, почему российской делегации в ПА ОБСЕ не дали визы

"Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно", — сообщается в заявлении МИД РФ.

"Оно (решение Варшавы — ред.) несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 года) о принципах работы действующего председательства", — констатируется в документе.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что Варшава в качестве председателя ОБСЕ рушит основы организации, так как большинство ключевых мероприятий было отменено или проводилось в "суррогатном" формате, а ранее польские власти также заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Варшава, 24-26 ноября).

Наконец, согласно сообщению МИД, российскую делегацию на данном заседании возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

"Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит Постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич", — говорится в документе.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщили, что Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря.