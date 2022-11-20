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При пожаре в здании на Комсомольской площади погибли два человека
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Два человека погибли при пожаре в здании склада на Комсомольской площади в Москве, сообщили в экстренных службах. "Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской... ПРАЙМ, 20.11.2022
новости, россия, чп, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Два человека погибли при пожаре в здании склада на Комсомольской площади в Москве, сообщили в экстренных службах.
"Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — сказал представитель служб.
Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади, наблюдалось сильное задымление.