МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Два человека погибли при пожаре в здании склада на Комсомольской площади в Москве, сообщили в экстренных службах. Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение поездов, сообщили в РЖД

"Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — сказал представитель служб.

Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади, наблюдалось сильное задымление.