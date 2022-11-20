МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили в экстренных службах. В центре Москвы произошел пожар

"Подтверждена гибель пяти человек", — сказал представитель служб.

Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".

Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.