2022-11-20T23:41:42+03:00
2022-11-20T23:41:42+03:00
2022-11-20T23:41:42+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20221120/838883216.html
Число погибших в пожаре на Комсомольской площади в Москве возросло до пяти
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили в экстренных службах. "Подтверждена гибель пяти человек", — сказал... ПРАЙМ, 20.11.2022
новости, россия, чп, пожар
https://1prime.ru/images/83888/25/838882554.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83888/25/838882554.jpg
https://1prime.ru/images/83888/25/838882553.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83888/25/838882553.jpg
https://1prime.ru/images/83888/25/838882541.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83888/25/838882541.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20221120/838882165.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до пяти человек, сообщили в экстренных службах.
"Подтверждена гибель пяти человек", — сказал представитель служб.
Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".
Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.