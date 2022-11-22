МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых нелегального алкоголя и используемых для его производства сырья и оборудования, что сократит расходы федерального бюджета на их хранение. Госдума приняла во втором чтении проект о производстве лекарств в аптеках

Документ, внесенный сенаторами Анатолием Артамоновым, Сергеем Рябухиным и Вадимом Деньгиным, разрешает Росалкогольрегулированию принимать решения об уничтожении изъятых из незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и используемых для ее производства предметов в случае их хранения в специализированной организации (АО "Росспиртпром") свыше трех лет или истечения срока годности.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Похожий механизм действующим законодательством уже предусмотрен для уничтожения запрещенной к ввозу в Россию продукции, так называемых санкционных товаров.

Сейчас уничтожение изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сырья, полуфабрикатов, этикеток, тары и средств ее укупорки, используемых для производства такой продукции, осуществляется на основании решения суда.

Разработчики обращают внимание, что в настоящее время на площадках специализированной организации на хранении свыше трех лет находится более 25 миллионов литров нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. И только на оплату досудебного хранения имущества на территории всей России расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств ежемесячно. Причем большая часть продукции хранится в течение нескольких лет в ожидании соответствующего решения суда.