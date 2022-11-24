МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит ход подготовки предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2022 — 2023 годов", — говорится в сообщении.

Раннее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что подготовка к отопительному сезону в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов завершена: паспорта готовности получили 96% субъектов и 97% объектов энергетики.

Также правительство обсудит упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О внесении изменения в статью 71 федерального закона "О связи". Законопроект направлен на введение упрощенной процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи завили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.

Также весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок.

Еще одна тема для обсуждения — создание на базе наблюдательной сети Росгидромета государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты в Арктике.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания на базе государственной наблюдательной сети Росгидромета государственной системы мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект создан в том числе в целях реализации государственных стратегических планов по освоению Арктики и других районов распространения многолетней мерзлоты.

Специалисты указывают на необходимость мониторинга состояния вечной мерзлоты, поскольку, по их оценкам, ее таяние может стать причиной чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне.Вместе с тем кабмин обсудит выделение средств Оренбургской области на завершение строительства детской больницы.

Среди тем, которые правительство планирует рассмотреть, значится: "О выделении Минздраву России в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств Оренбургской области, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства "Государственное автономное учреждение здравоохранения "Областная детская клиническая больница" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".