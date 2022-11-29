МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны за десять месяцев 2022 года увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета Financial Times.

По данным газеты, за период с января по октябрь страны Европы импортировали из России 17,8 миллиарда кубометров, большая часть объема пришлась на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

Издание отмечает, что российский СПГ в указанный период составил 16% от всего поставляемого по морю газа в Европу.