МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Подмосковная компания "Пластик Он Лайн" передала военным 75 комплектов средств гигиены собственного производства. В наборы, состоящие из 22 одноразовых капсул, входят мыло, гель для стирки, а также средства для мытья посуды и продуктов.

Кроме таких укомплектованных наборов компания доставила военным запас средств бытовой химии и гигиены для их пополнения — около 4,5 тысяч капсул. Помимо этого, военные получили 100 литров жидкого мыла в канистрах.

Компания в числе прочего разрабатывает собственные мобильные гигиенические комплекты в рамках программы импортозамещения экологичной бытовой химии. Линейка ее продукции включает средства личной гигиены, бытовую химию "EcoCaps", препараты для дезинфекции. Все они расфасованы в индивидуальные компактные упаковки, которые удобно вскрывать и носить при себе.

Помимо этого, "Пластик Он Лайн" выпускает пластиковые карты, бейджи, ленты, чехлы для карт и полиграфию. Группа компаний реализует проект по модернизации производства, который позволит увеличить выпуск собственной продукции. Инвестиции в него составляют порядка 165 миллионов рублей. По словам заместителя Председателя Правительства Московской области — министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, частично компенсирует затраты предприятия полученная субсидия от властей региона в размере 1,3 миллиона рублей.