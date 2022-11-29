ЦБ планирует собирать статистику по климатическим рискам на базе РНПК
ЦБ планирует собирать статистику для оценки климатических рисков на базе РНПК
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует на базе Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) собирать статистику и топографическую информацию для оценки климатических рисков, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Повышение охвата страхованием различных имущественных интересов во многом также зависит от правильной оценки страхового риска и установления адекватной цены страхового продукта. Банк России планирует в том числе на базе РНПК организовать процесс сбора статистической и топографической информации. Формирование таких баз данных создаст возможности для развития инструментов количественной оценки климатических рисков, позволяющих получить корректную оценку рисков экстремальных природных явлений и стихийных бедствий", — говорится в документе.
Это позволит лучше настраивать тарификацию страховых продуктов и учитывать такие риски в расчете резервов, отмечает ЦБ.
https://1prime.ru/News/20221129/838994153.html
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