МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует на базе Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) собирать статистику и топографическую информацию для оценки климатических рисков, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". В ЦБ заявили о росте корпоративного кредитования в России

"Повышение охвата страхованием различных имущественных интересов во многом также зависит от правильной оценки страхового риска и установления адекватной цены страхового продукта. Банк России планирует в том числе на базе РНПК организовать процесс сбора статистической и топографической информации. Формирование таких баз данных создаст возможности для развития инструментов количественной оценки климатических рисков, позволяющих получить корректную оценку рисков экстремальных природных явлений и стихийных бедствий", — говорится в документе.

Это позволит лучше настраивать тарификацию страховых продуктов и учитывать такие риски в расчете резервов, отмечает ЦБ.