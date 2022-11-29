МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает продлить до 30 июня 2023 года квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в объеме 600 тысяч тонн в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале на официальном портале правовых актов. Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций

"Правительство Российской Федерации постановляет: Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, лома и отходов черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 000 тонн", — говорится в тексте проекта.

Проект предусматривает, что вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, лома и отходов черных металлов, будет осуществляться только из определенных, установленных правительством пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.