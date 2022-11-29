В Госдуму внесли проект об увеличении с июля 2023 года субсидирования агробизнеса в ДФО
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 1 июля 2023 года до 80% размера субсидирования стоимости полиса сельхозстрахования с господдержкой для малого агробизнеса в Дальневосточном федеральном округе в случае объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС), следует из базы данных нижней палаты парламента.
"По поручению президента совершенствуем законодательство, чтобы помочь такому агробизнесу на Дальнем Востоке снизить возможные издержки от потерь при объявлении режима чрезвычайной ситуации, и увеличиваем размер субсидирования стоимости полиса страхования с 50% до 80%", — пояснял ранее во вторник на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.
При этом он обращал внимание, что климат на Дальнем Востоке непростой, и сельхозпроизводители постоянно сталкиваются с существенными рисками, в том числе паводками, пожарами, другими природными явлениями, которые происходят там чаще, чем в среднем по стране. Поэтому более эффективно в подобных случаях использовать механизм агрострахования, особенно для фермеров, кооперативов и других малых форм хозяйствования, считает премьер-министр.
Законопроектом также упрощается расчет суммы субсидии в тех случаях, когда объект будет застрахован от нескольких бедствий, и уточняются условия заключения такого договора в отношении многолетних насаждений, в том числе садов, технических и плодово-ягодных культур.
Правительство рассчитывает, что эти меры помогут стимулировать малые предприятия в ДФО активнее заключать договоры агрострахования с государственной поддержкой и защитить свой бизнес от чрезвычайных ситуаций, отмечал Мишустин.
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