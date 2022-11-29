МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 1 июля 2023 года до 80% размера субсидирования стоимости полиса сельхозстрахования с господдержкой для малого агробизнеса в Дальневосточном федеральном округе в случае объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС), следует из базы данных нижней палаты парламента. Мишустин поручил увеличить ассигнования на поддержку санавиации в ДФО

"По поручению президента совершенствуем законодательство, чтобы помочь такому агробизнесу на Дальнем Востоке снизить возможные издержки от потерь при объявлении режима чрезвычайной ситуации, и увеличиваем размер субсидирования стоимости полиса страхования с 50% до 80%", — пояснял ранее во вторник на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.

При этом он обращал внимание, что климат на Дальнем Востоке непростой, и сельхозпроизводители постоянно сталкиваются с существенными рисками, в том числе паводками, пожарами, другими природными явлениями, которые происходят там чаще, чем в среднем по стране. Поэтому более эффективно в подобных случаях использовать механизм агрострахования, особенно для фермеров, кооперативов и других малых форм хозяйствования, считает премьер-министр.

Законопроектом также упрощается расчет суммы субсидии в тех случаях, когда объект будет застрахован от нескольких бедствий, и уточняются условия заключения такого договора в отношении многолетних насаждений, в том числе садов, технических и плодово-ягодных культур.

Правительство рассчитывает, что эти меры помогут стимулировать малые предприятия в ДФО активнее заключать договоры агрострахования с государственной поддержкой и защитить свой бизнес от чрезвычайных ситуаций, отмечал Мишустин.