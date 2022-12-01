Кандидат на пост посла США призвала к отказу от экспорта российского урана
Кандидат на пост посла США в России Трейси выступила за отказ от экспорта российского урана
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Кандидат на пост посла США в РФ Линн Трейси заявила, что намерена поддерживать на новом посту усилия по снижению зависимости от поставок российского урана, которые она назвала "стратегической уязвимостью".
В ходе слушаний в профильном комитете Сената Конгресса конгрессмены поинтересовались у Трейси, поддерживает ли она инициативу введения запрета на поставки урана из РФ в США.
"Я готова подтвердить, что я определенно намерена поддерживать эти усилия и искать пути устранения данной стратегической уязвимости", — заявила в ответ дипломат.
По ее словам, отказ от импорта российского урана должен стать частью более широкой стратегии действий США и их союзников, нацеленной на то, чтобы снизить зависимость от поставок энергоресурсов из РФ.
https://1prime.ru/News/20221201/839012681.html
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