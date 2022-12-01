МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Риски глобальной рецессии сейчас велики, а мировой инфляционный фон останется повышенным и в 2023 году, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства АКРА.

"Риски данных событий высоки, замедление мировой экономики неизбежно и происходит уже сейчас, однако одновременного снижения ВВП в половине стран мира (одно из возможных определений глобальной рецессии) может и не случиться", — прокомментировали в АКРА вероятность глобальной рецессии.

Одновременно АКРА ожидает, что мировой инфляционный фон будет выше обычного и в 2023 году. "Исторически шоки мировых энергетических цен отражаются на глобальных потребительских ценах и деловой активности в течение одного–двух лет", — указали аналитики.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Правда, неделей позже глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.