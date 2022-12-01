МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.

Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, согласно которому срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН, был сокращен до одного дня.

Ранее общее время с момента решения Совбеза ООН и до момента заморозки активов в РФ составляло до трех рабочих дней, теперь оно составит до одного дня. Также Росфинмониторинг будет уведомлять о таком решении финансовые организации в срок до 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов заморозить операции указанных лиц. Эти изменения соответствуют рекомендациям 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев могут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.

Отмечается, что на размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН.