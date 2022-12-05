МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Путин поручил привести авточасть Крымского моста в идеальное состояние

Глава государства сел за руль и лично проехал по мосту. В компании Хуснуллина он проехал по восстановленной полосе.

Путин выбрал для поездки автомобиль Mercedes. Глава государства, судя по скорости, никуда не спешил, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".

В 2018 году Путин также проехался по Крымскому мосту, но за рулем КамАЗа. Тогда он не был пристегнут ремнем безопасности. В этот раз глава государства пристегнулся.

Теракт на крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы.