2022-12-05T18:50:27+03:00
2022-12-05T18:50:27+03:00
2022-12-05T18:50:27+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20221205/839062422.html
Путин проехал по восстановленной части Крымского моста
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава государства сел за руль и лично проехал по мосту. В... ПРАЙМ, 05.12.2022
новости, россия, владимир путин, крымский мост
https://1prime.ru/images/83906/24/839062400.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83906/24/839062400.jpg
https://1prime.ru/images/83906/23/839062399.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83906/23/839062399.jpg
https://1prime.ru/images/83906/23/839062387.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83906/23/839062387.jpg
https://1prime.ru/transport/20221205/839061406.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Глава государства сел за руль и лично проехал по мосту. В компании Хуснуллина он проехал по восстановленной полосе.
Путин выбрал для поездки автомобиль Mercedes. Глава государства, судя по скорости, никуда не спешил, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".
В 2018 году Путин также проехался по Крымскому мосту, но за рулем КамАЗа. Тогда он не был пристегнут ремнем безопасности. В этот раз глава государства пристегнулся.
Теракт на крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы.