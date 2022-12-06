МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий органам местного самоуправления муниципальных округов устанавливать границы территорий, где запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе в кафе, барах и ресторанах. СМИ узнали о запуске онлайн-продаж отечественного алкоголя

Сейчас торговля алкоголем, в том числе в общепите, запрещена на территориях, прилегающих, в частности, к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, воинским частям.

Границы таких прилегающих территорий определяются органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, а также внутригородских муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя с учетом результатов общественных обсуждений.

Законопроект, внесенный Брянской облдумой, дает аналогичное право и органам местного самоуправления муниципальных округов. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Это изменение обусловлено тем, что ранее был принят закон, который ввел в российскую систему местного самоуправления новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Статусом муниципального округа может быть наделена территория, объединяющая несколько населенных пунктов в случае, если она не отвечает критериям городского округа.