МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на 1%, стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, следует из данных торгов. Биржи Азии в основном снизились из-за опасений за мировую экономику

По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1%, до 78,56 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена этой марки снизилась до уровня ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,97%, до 73,53 доллара.

Основные опасения рынков связаны с неопределенностью по поводу перспектив поставок, так как с понедельника вступили в силу западные санкции в отношении российской нефти.

Теперь Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

"Ведомости" написали ранее в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый — полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий — введение индикативной цены — максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.

Рынки вместе с тем продолжают следить за перспективами спроса на фоне опасений по поводу рецессии. "Прогноз спроса на нефть ухудшается, поскольку мы наблюдаем замедление роста практически во всех крупных экономиках", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).