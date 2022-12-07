МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 29 ноября по 5 декабря выросли по всем препаратам, кроме валидола и комбинированных анальгетиков, свидетельствуют данные статистического ведомства. Путин подписал закон, возрождающий практику производства лекарств в аптеках

"В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на поливитамины – на 1,0%, корвалол и левомеколь – на 0,5%, ренгалин – на 0,4%, аллохол – на 0,3%, нимесулид и эргоферон – на 0,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,1%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на валидол с 29 ноября по 5 декабря снизились на 0,4%, на комбинированные анальгетики – на 0,2%.

По данным Росстата, с начала года выросла стоимость всех наблюдаемых медикаментов. Цена на метамизол натрия увеличилась на 29,9%, на корвалол — на 23,58%, на поливитамины — на 18,32%, на "Ренгалин" — на 17,21%, на "Эргоферон" — на 16,14%, на "Левомеколь" — на 13,96%, на комбинированные анальгетики — на 10,28%, на аллохол — на 10,2%, на нимесулид — на 9,35%, на валидол — на 6,09%.