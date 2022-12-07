СМИ: Британия объявит о новом пакете санкций в отношении России
Bloomberg: Британия 9 декабря объявит о новом пакете санкций в отношении России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов.
"Соединенное Королевство отдельно объявит о новом пакете санкций в пятницу", — говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/News/20221207/839091105.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.