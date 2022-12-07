МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. ЕК уточнила, в каком случае обход санкций не будет считаться преступлением

Она представила в среду предложения Еврокомиссии по новому — девятому по счету — санкционному пакету против России.

"Мы перекроем доступ России ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. Мы предлагаем запретить прямой экспорт дронов в Россию, а также экспорт в третьи страны, такие как Иран, которые могут поставлять дроны в Россию", — заявила она.

Также Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, сказала фон дер Ляйен.

"Мы также предлагаем дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность", — говорится в заявлении.

Наконец, ЕК предлагает внести в санкционные списки четыре российских телеканала.

"Мы также будем противодействовать пропагандистской машине России, лишив эфира еще четыре телеканала", — указывается в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

Теперь предложения по новому пакету антироссийских мер должны согласовать постпреды стран ЕС, а затем — окончательно утвердить министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.