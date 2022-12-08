МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск устроил в компанию двоюродных братьев по отцовской линии, адвоката и свою "правую руку", сообщает газета Business Insider со ссылкой на источники.

По данным собеседников портала, один из его двоюродных братьев Эндрю Маск работает инженером программного обеспечения, а второй — Джеймс Маск — выполняет роль разнопланового помощника. Также сообщается, что миллиардер нанял своего личного адвоката Алекса Спайро и "правую руку" Джареда Бирчалла, руководящего семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.

Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, ранее насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании Маском.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.