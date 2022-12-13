Госдума одобрила проект правил установления госзакупок в новых регионах
ГД одобрила в первом чтении правила установления особенностей госзакупок в новых регионах
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий правительство РФ правом устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023-2025 годах закупок для государственных нужд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Документ, внесенный правительством, предоставляет аналогичное право кабмину и в отношении закупок для нужд муниципальных образований этих четырех регионов.
Данные изменения позволят правительству РФ по мере необходимости устанавливать особенности планирования и осуществления закупок в этих регионах с учетом их готовности к применению норм закона о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ).
Например, это касается норм о применении единой информационной системы в сфере закупок, использовании электронных подписей, осуществлении конкурентных закупок или закупок у единственных поставщиков, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
https://1prime.ru/News/20221213/839154723.html
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