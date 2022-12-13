МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий правительство РФ правом устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023-2025 годах закупок для государственных нужд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Госдума отсрочила страхование ответственности перевозчиков в новых регионах

Документ, внесенный правительством, предоставляет аналогичное право кабмину и в отношении закупок для нужд муниципальных образований этих четырех регионов.

Данные изменения позволят правительству РФ по мере необходимости устанавливать особенности планирования и осуществления закупок в этих регионах с учетом их готовности к применению норм закона о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ).

Например, это касается норм о применении единой информационной системы в сфере закупок, использовании электронных подписей, осуществлении конкурентных закупок или закупок у единственных поставщиков, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.