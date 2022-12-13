С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет (Таиланд), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Azur Air запустит регулярные рейсы на Мальдивы

"Из аэропорта Пулково авиакомпания Azur Air запустила прямой рейс в Таиланд – это первый рейс в страну с марта 2020 года. Воздушный маршрут связал Санкт-Петербург и Пхукет", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Boeing 767-300.

Перевозчик будет совершать полеты раз в 11-12 дней в рамках туристической программы. Партнерами выступили туристические операторы Fun&Sun и Coral Travel.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.