Azur Air запустила прямые рейсы из Петербурга в Таиланд
Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Петербурга в Таиланд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет (Таиланд), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Из аэропорта Пулково авиакомпания Azur Air запустила прямой рейс в Таиланд – это первый рейс в страну с марта 2020 года. Воздушный маршрут связал Санкт-Петербург и Пхукет", — говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться на воздушном судне Boeing 767-300.
Перевозчик будет совершать полеты раз в 11-12 дней в рамках туристической программы. Партнерами выступили туристические операторы Fun&Sun и Coral Travel.
Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
https://1prime.ru/News/20221213/839155994.html
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