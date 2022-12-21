США продлили экспортные ограничения для трех российских авиакомпаний
США продлили экспортные ограничения для "Победы", S7 и Nordwind Airlines на полгода
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ВАШИНГТОН, 21 дек — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7.
"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", — говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.
Отказ к экспортных привилегиях продлен на 180 дней начиная с 20 декабря.
https://1prime.ru/News/20221221/839258379.html
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