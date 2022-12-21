ВАШИНГТОН, 21 дек — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на полгода отказ в экспортных привилегиях российским авиаперевозчикам Nordwind Airlines, "Победа" и S7. США внесли самолеты иранских авиакомпаний в список нарушающих санкции

"Я нахожу продление этого распоряжения необходимым в общественных интересах во избежание неизбежного нарушения правил (экспортного контроля)", — говорится в решении профильного помощника министра торговли Мэттью Аксельрода.

Отказ к экспортных привилегиях продлен на 180 дней начиная с 20 декабря.