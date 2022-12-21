МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала в среду: доллар и юань закрыли торги по 71 рублю и 10,08 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Евро и доллар поползли вверх: кто движет ими?

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 2,12 рубля, до 71 рубля ровно, юаня — на 19 копеек, до 10,08 рубля, евро поднялся на 2,1 рубля, до 75,6 рубля.