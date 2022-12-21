2022-12-21T19:58:44+03:00
2022-12-21T19:58:44+03:00
2022-12-21T19:58:44+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20221221/839258449.html
Доллар и юань выросли против рубля
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Валюта РФ упала в среду: доллар и юань закрыли торги по 71 рублю и 10,08 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 21.12.2022
новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала в среду: доллар и юань закрыли торги по 71 рублю и 10,08 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 2,12 рубля, до 71 рубля ровно, юаня — на 19 копеек, до 10,08 рубля, евро поднялся на 2,1 рубля, до 75,6 рубля.