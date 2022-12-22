МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года, нужно время и дополнительный анализ ситуации и планов, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. Путин дал правительству право разрешать сделки с лицами под контрсанкциями

"Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", — сказал Путин.

Он отметил, что в тех или иных форматах уже говорил о ключевых вещах.

"Потом опять собрать и повторяться не очень хочется. А для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время. Мы сделаем это сразу, не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем ", — заявил президент.