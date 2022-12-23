МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Банк ВТБ Казахстан запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Пользователи могут совершать по ней платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. В первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе отмечается, что открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях ВТБ Казахстан. Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC.

"Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", — отметил директор департамента розничного бизнеса казахстанского банка ВТБ Станислав Козьяков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении также говорится, что ВТБ Казахстан на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций.

Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ Казахстан "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1%, в других казахстанских и зарубежных банках — 2%.