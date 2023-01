МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС собирается запустить собственный музыкальный лейбл, рассказали РИА Новости в компании. Эксперт полагает, что компании создают собственные лейблы для замены ушедших или приостановивших деятельность гигантов музыкального звукозаписывающего рынка. МТС опроверг сообщения о переговорах с ГК "Элемент"

Ранее в понедельник "Коммерсант" сообщил, что МТС запустит лейбл весной, а возглавит новое направление Надежда Бойчевски — экс-гендиректор подразделения Eastern Europe американского дистрибутора ONErpm. Издание также отмечало, что оператор предложит артистам и их менеджерам работу по двум моделям: Premium, где будет предложена полная поддержка в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг, авансы, работа с каталогами и создание новых произведений, и DIY (do it yourself) — формат самостоятельного продвижения.

"Да", — ответили в пресс-службе мобильного оператора МТС на запрос РИА Новости, собирается ли компания запускать собственный музыкальный лейбл.

МТС уже долгое время развивает собственный стриминговый сервис МТС Music на основе технологий "Яндекс Музыки". Кроме того, у оператора есть направление в сфере развлечений МТС Live, которое занимается в том числе промоутерской, концертной, билетной деятельностью.

"Выглядит это все, конечно, как образование мейджор-лейблов (доминирующих звукозаписывающих компаний — ред.) взамен ушедшим или приостановившим деятельность. И если лейбл МТС с точки зрения бизнес-модели смотрит именно в эту сторону, то интересно, смогут ли они реально претендовать на весомую долю рынка по сравнению с VK или нынешними лидерами рынка Believe и Zvonko Digital", — поясняет РИА Новости основатель музыкального лейбла "Саппорт Музыка" Даниэль Блехер.

Холдинг VK в конце сентября 2022 года сообщил, что запускает направление по развитию лейблов VK Records, которое будет создавать собственные музыкальные лейблы и управлять ими. В компании отметили, что VK Records будет искать таланты внутри соцсети "ВКонтакте" и записывать уже признанных артистов.