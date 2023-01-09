ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв — ПРАЙМ. Финляндия расширяет поддержку компаний, пострадавших из-за действий России на Украине или санкций, введенных как Евросоюзом, так и Москвой, в четыре раза, до 2 миллионов евро, сообщает в понедельник финское министерство занятости и экономики. Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, сообщил торпред

Согласно решению Еврокомиссии, утвердившей 6 января изменения и расширение программы государственной помощи Финляндии, поддержка может быть предоставлена в период с 6 января по 31 декабря 2023 года, а максимальная сумма для одного предприятия составляет 2 миллиона евро (ранее — 500 тысяч евро).

Европейская комиссия в марте 2022 года утвердила временные правила государственной помощи, которые предназначены для поддержки экономики ЕС в связи с действиями России на Украине. После этого правила были изменены 24 июля и 28 октября, а срок их действия продлен. Благодаря дополнительным изменениям правила государственной помощи ЕС стали значительно более гибкими, чем обычно действующие правила государственной помощи, уточняет финское министерство.