МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. VEON Holdings публикует измененные условия урегулирования в отношении еврооблигаций-2023. В результате обсуждения с некоторыми держателями этих бумаг компания изменила условия предполагаемой процедуры, говорится в пресс-релизе компании.

"В результате обсуждения с некоторыми держателями Еврооблигаций 2023 VEON Holdings Компания изменила условия предлагаемой процедуры урегулирования в отношении Еврооблигаций 2023", — говорится в релизе.

Одним из предложенных изменений является право требования держателей облигаций (которые решат воспользоваться им) к VEON Holdings выкупить у них еврооблигации-2023 по цене 102% от их номинальной стоимости (плюс накопленные и невыплаченные проценты), при условии соблюдения компанией всех применимых законодательных требований (включая санкционное законодательство).

Данное право теперь не ограничено по сумме и может быть использовано, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой вступления в силу изменений в условия еврооблигаций-2023.

Данная информация предназначена исключительно для держателей еврооблигаций со ставкой купона 5.95% годовых с погашением в феврале 2023 года и еврооблигаций со ставкой купона 7.25% годовых с погашением в апреле 2023 года, выпущенных VEON Holdings B.V. ("VEON Holdings") (совместно именуемые "Еврооблигации 2023").

Дополнительная информация по процедуре урегулирования (включая ее измененные условия) доступна на сайтах VEON и https://is.kroll.com/veon.

Настоящая информация не является офертой либо приглашением делать офферты на продажу, обмен или передачу иным образом ценных бумаг, а также не является рекламой или предложением ценных бумаг, оговорено в релизе.