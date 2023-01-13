МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. На российском рынке труда сохраняется стабильная ситуация, в статусе безработных находятся 561,1 тысячи человек, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Международная организация труда ждет роста числа безработных в мире

"Как отметила Татьяна Голикова, ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в ноябре составил 3,7%. Самый низкий уровень общей безработицы зарегистрирован в Ямало-Ненецком Автономном округе, а самый высокий уровень — в Республике Ингушетия", — сказано в сообщении.

Численность зарегистрированных безработных составляет 561,1 тысячи человек, что на 121,7 тысячи человек меньше, чем в начале марта, добавили в секретариате.

Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.