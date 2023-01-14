МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков. Работа одного из крупнейших месторождений каолина возобновится в ДНР

"Все оборудование на шахтах — это износ 80-85%, его надо менять", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, много работы предстоит и в части обеспечения безопасности проведения работ на шахтах.

"Поэтому основная задача инвесторам, которые будут заходить, это, естественно, реконструкция самих шахт, покупка нового оборудования. Это основные задачи на ближайшую трехлетку", — подчеркнул он.