Власти ДНР сообщили о необходимости переоснащения шахт
Глава минугля ДНР заявил, что износ оборудования на шахтах составил 85 процентов
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. На угольных шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков.
"Все оборудование на шахтах — это износ 80-85%, его надо менять", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам министра, много работы предстоит и в части обеспечения безопасности проведения работ на шахтах.
"Поэтому основная задача инвесторам, которые будут заходить, это, естественно, реконструкция самих шахт, покупка нового оборудования. Это основные задачи на ближайшую трехлетку", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/News/20230114/839472155.html
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