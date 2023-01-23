МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС впервые согласовали возможность взаимной доработки информационных систем прослеживаемости товаров, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы России (ФТС) по итогам рабочей встречи представителей таможенных органов государств-членов ЕАЭС в Астане. Пошлину на ввоз в ЕАЭС кормов для лососевых рыб сохранили до конца года

"Впервые стороны признали необходимость и согласовали возможность взаимной доработки информационных систем с целью создания механизма прослеживаемости движения товаров в ЕАЭС. Это обеспечит прозрачность и повысит эффективность контроля правомерности перемещения товаров изъятия из Республики Казахстан в другие страны Союза", — сказал первый замглавы ФТС России Руслан Давыдов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в рамках встречи казахстанской стороной были представлены процессы осуществления автоматизированного контроля заверения поставок товаров при вывозе из республики в другие страны ЕАЭС. В свою очередь ФТС России предложила рассмотреть вопрос создания "Витрины" данных, по которым стороны могли бы расширить состав сведений, в том числе из деклараций на товары. Также было предложено добавить функцию "погашения" "Паспорта прослеживаемости" при проведении контроля уполномоченными органами государств ЕАЭС, на что казахстанская сторона ответила согласием, говорится в сообщении.

"С учетом готовности казахстанской стороны рассмотреть возможность доработки "Паспорта прослеживаемости" в части расширения состава данных, стороны выразили готовность проработать этот вопрос после изучения предложений других уполномоченных органов государств ЕАЭС", — отмечает пресс-служба.