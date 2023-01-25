МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Американская компания International Paper продает свою долю в 50% в группе "Илим" российским партнерам за 484 миллиона долларов, следует из пресс-релиза американской компании. Новый владелец Decathlon в России может поменять формат, считают эксперты

"Сегодня компания International Paper объявила о заключении соглашения о продаже 50% доли в компании Ilim SA, холдинговой компании совместного предприятия (СП) "Илим", своим партнерам по СП за 484 миллиона долларов. Продажа подлежит одобрению регулирующими органами в России", — говорится в сообщении.

Компания также получила заявление о заинтересованности от своих партнеров по СП в приобретении доли в еще одной связанной структуре (доля в 2,39%) за 24 миллиона долларов на условиях, которые будут согласованы. Компания намерена добиваться заключения соглашения о продаже акций ОАО "Группа "Илим", а также о продаже других несущественных остаточных долей, связанных с "Илимом", своим партнерам по СП.

The International Paper Company — американская целлюлозно-бумажная компания, крупнейшая в мире. Компания насчитывает около 56 000 сотрудников со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннесси.

Группа "Илим" — одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината (в Архангельской и Иркутской областях) и два гофрозавода (в Ленинградской и Московской областях).