ПАРИЖ, 25 янв — ПРАЙМ. Французская компания-производитель электрооборудования Legrand сообщила, что прекратит работу на российском рынке "по текущим обстоятельствам". Во Франции заявили о бессмысленности отказа от российского газа

"Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере", — сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что бизнес компании в России составляет 1,5% от годовых продаж за прошедший год.

"Legrand уверена, что уход с российского рынка — это лучший вариант с целью соблюдения законодательства, как и обеспечения в долгосрочной перспективе операций для сотрудников и покупателей", — говорится в тексте.