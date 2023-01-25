Производитель электрооборудования Legrand уйдет с российского рынка
Французская компания Legrand сообщила о решении уйти с российского рынка
Читать 1prime.ru в
ПАРИЖ, 25 янв — ПРАЙМ. Французская компания-производитель электрооборудования Legrand сообщила, что прекратит работу на российском рынке "по текущим обстоятельствам".
"Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере", — сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что бизнес компании в России составляет 1,5% от годовых продаж за прошедший год.
"Legrand уверена, что уход с российского рынка — это лучший вариант с целью соблюдения законодательства, как и обеспечения в долгосрочной перспективе операций для сотрудников и покупателей", — говорится в тексте.
https://1prime.ru/News/20230125/839589623.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.