МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. С января по ноябрь 2022 года российские граждане приобрели свыше 50 тонн золота в слитках — объемы реализации металла впервые достигли таких масштабов, ведь ранее максимальные показатели составляли 6-7 тонн, рассказали "Известиям" в Минфине. Цены на золото падают на фоне восстановления доллара

Как почеркнули в министерстве, продажи за 2022 год выросли в десять раз по сравнению как с 2021 годом, так и с 2020-м. Из проданных в течение 2022 года объемов около 60% занимают слитки весом один килограмм, мерные (весом до одного килограмма) — 38%, стандартные (12,4 килограмма) — 2%. При этом под занавес 2022 года спрос граждан сместился в сторону слитков массой до 100 граммов.

Опрошенные "Известиями" банки подтвердили многократный рост продаж драгметалла населению. Так, в Сбербанке сообщили о 18-кратном росте продаж — до 18 тонн. О 16-кратном увеличении рассказали в РСХБ, а в ВТБ заявили о рекордных для российского рынка 33 тоннах.