МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром незначительно опускается, находясь вблизи уровня в 1 930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на минувшей неделе. Россияне начали активно покупать золотые слитки

По состоянию на 8.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,35 доллара, или на 0,12%, до 1 928,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,32%, до 23,54 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 101,83 пункта. Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.

Цены на золото были волатильны на текущей неделе. Во вторник котировки опускались ниже 1 920 долларов, затем цены восстановились в среднем до 1 940 долларов, а после объявления итогов заседания ФРС в среду вечером цена на золото поднималась до 1 960 долларов. Уже в четверг вечером, однако, драгоценный металл отступил от этого уровня, завершая неделю на уровне открытия.

Американский центробанк в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что регулятор, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции. В то же время Пауэлл отметил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, а инфляция может вернуться к 2% без существенного замедления экономики.