Названы сроки пробного включения в сеть второго блока Белорусской АЭС
Минэнерго Белорусссии: пробное включение в сеть второго блока БелАЭС планируется весной
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МИНСК, 3 фев — ПРАЙМ. Второй энергоблок Белорусской АЭС подключат к сети в марте-апреле, такими планами поделился замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
Его заявление приводятся в телеграм-канале министерства.
Как уточняется, подключение пройдет в пробном режиме.
По словам Михадюка, на энергоблоке завершают установку технологического оборудования и трубопроводов, специалисты уже приступили к пусконаладочным работам. В скором времени реакторную установку проверят на прочность и плотность, после чего состоится множество испытаний на разных режимах работы блока с постепенным наращиванием его мощности, рассказал замминистра.
Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется на второе полугодие.
https://1prime.ru/News/20230203/839681175.html
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