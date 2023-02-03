МИНСК, 3 фев — ПРАЙМ. Второй энергоблок Белорусской АЭС подключат к сети в марте-апреле, такими планами поделился замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк. Правительство и "Росатом" договорились развивать создание новых материалов

Его заявление приводятся в телеграм-канале министерства.

Как уточняется, подключение пройдет в пробном режиме.

По словам Михадюка, на энергоблоке завершают установку технологического оборудования и трубопроводов, специалисты уже приступили к пусконаладочным работам. В скором времени реакторную установку проверят на прочность и плотность, после чего состоится множество испытаний на разных режимах работы блока с постепенным наращиванием его мощности, рассказал замминистра.

Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется на второе полугодие.