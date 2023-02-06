МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае в 2023 году восстановится, что может усилить конкуренцию за него с Европой, прогнозируют аналитики агентства Fitch в докладе "Худшее в газовом кризисе Европы пройдено", который есть в распоряжении РИА Новости. Россия и Китай подготовили соглашение по поставкам газа

Росту спроса на газ в Европе способствовало снижение потребления СПГ в Китае, где импорт этого топлива в 2022 году из-за коронавирусных ограничений снизился на 20%. Однако в целом потребление газа сократилось незначительно, отмечают в Fitch. Этому способствовал рост внутреннего производства и поставок газа по трубопроводам. Уточняется, что спрос на СПГ из Азии снизился на 8%.

"Мы ожидаем, что спрос на газ в Китае, включая СПГ, восстановится… считаем, что объемов СПГ для поставок в Европу достаточно, в то время как конкуренция за СПГ может усилиться и рынок будет сбалансирован ценой", – говорится в докладе.

Аналитики Fitch приводят оценки Международного энергетического агентства, согласно которым общий объем потребления газа в Китае в 2023 году восстановится, увеличившись на 20 миллиардов кубометров, тогда как внутреннее производство вырастет на 10 миллиардов кубометров, покрыв половину роста спроса.

Так, мировые рынки СПГ в 2023 году "сохранят напряжение", и постепенное снятие ограничений в Китае лишь усилит его, резюмируют в Fitch.

Импорт СПГ в Евросоюз, согласно приведенным в докладе данным, в 2022 году увеличился до 120 миллиардов кубометров, а в 2023 году может вырасти до 155 миллиардов кубометров.