Госдума в первом чтении определила особенности статучета в новых регионах
Госдума в первом чтении приняла законопроект о статистическом учете в новых регионах
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях официального статистического учета в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Действующее законодательство обязывает респондентов предоставлять первичные данные для федерального статистического наблюдения в электронной форме.
Документ, внесенный правительством, до 1 января 2026 года предоставляет респондентам, зарегистрированным в четырех новых регионах России, возможность выбрать способ предоставления первичных статистических данных. Они могут делать это в электронной форме или на бумажном носителе.
В число респондентов, в отношении которых проводится федеральное статистическое наблюдение, входят органы госвласти и местного самоуправления, российские юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также находящиеся в России иностранные граждане и лица без гражданства, филиалы, представительства и подразделения иностранных организаций.
https://1prime.ru/News/20230207/839717595.html
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