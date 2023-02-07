МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях официального статистического учета в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Госдума расширила доступ к информации о маркируемых товарах

Действующее законодательство обязывает респондентов предоставлять первичные данные для федерального статистического наблюдения в электронной форме.

Документ, внесенный правительством, до 1 января 2026 года предоставляет респондентам, зарегистрированным в четырех новых регионах России, возможность выбрать способ предоставления первичных статистических данных. Они могут делать это в электронной форме или на бумажном носителе.

В число респондентов, в отношении которых проводится федеральное статистическое наблюдение, входят органы госвласти и местного самоуправления, российские юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также находящиеся в России иностранные граждане и лица без гражданства, филиалы, представительства и подразделения иностранных организаций.