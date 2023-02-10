МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Доля недружественных экономик в российском экспорте сократилась, а доля нейтральных и дружественных стран возросла до 65%, сообщает РБК со ссылкой на презентацию Минэкономразвития об итогах 2022 года. США увеличили экспорт и импорт в торговле с Россией

По данным ведомства, за январь-ноябрь 2022 года российский экспорт достиг $538 миллиардов, превысив на 23,4% экспортный объем в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года. При этом импорт в Россию снизился на 12,7% — до $230 миллиардов. Таким образом, внешнеторговый оборот России по итогам одиннадцати месяцев вырос почти на 10% в годовом выражении и составил $768 миллиардов.

Издание отмечает, что презентации Минэкономразвития была впервые раскрыта степень эффективности переориентации экспорта Росси от недружественных стран. Согласно данным министерства, к концу 2022 года доля недружественных экономик в российском экспорте снизилась с 58 до 35%, а доля нейтральных и дружественных стран, соответственно, выросла с 42 до 65%. Экспорт в эти страны, как свидетельствует Минэкономразвития, за январь-ноябрь составил около $350 миллиардов.