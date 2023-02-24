США введут санкции против мелитопольского "Государственного зернового оператора"
США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ "ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕРНОВОГО ОПЕРАТОРА" ИЗ МЕЛИТОПОЛЯ — ГОСДЕП
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20230224/839902546.html
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США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ "ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕРНОВОГО ОПЕРАТОРА" ИЗ МЕЛИТОПОЛЯ — ГОСДЕП
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20230224/839902546.html
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