СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — ПРАЙМ. Гривна полностью вышла из оборота в Запорожской области, ее обмен на рубли для юрлиц прекращен, сообщил РИА Новости вице-премьер региона Андрей Козенко. Пособия и пенсии в новых регионах отныне выплачиваются по стандартам России

Бивалютная зона в Запорожской области прекратила функционировать с 1 января 2023 года, единственной официальной валютой стал российский рубль. При этом держателям гривны – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — изначально дали срок до апреля обменять украинскую валюту на рубли в банковских учреждениях, а позже этот период сократили до 1 марта.

"Гривна полностью вышла из оборота в Запорожской области. Начиная с 1 марта обмен наличной гривны на рубли для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прекращен. Необходимости в продлении срока сдачи гривны нет", — сказал Козенко.

При этом, по его словам, срок обмена гривны для населения не ограничен. Жители региона могут обменять украинскую валюту на российские рубли в офисах местных банков. Ограничений на объем валюты при обмене нет.