ПЕКИН, 2 мар — ПРАЙМ. Пассажирские перевозки на российско-китайской границе активно восстанавливаются, сообщает генеральное консульство РФ в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Минтранс ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай в 2023 году

"Активно восстанавливаются пассажирские перевозки на российско-китайской границе. 22 февраля возобновилась работа смешанного пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ в пассажирском направлении. По данным китайской стороны, за первую неделю работы погранпереход пересекло порядка 1300 человек", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что на данный момент перевозка пассажиров между соседствующими через реку Амур городами выполняется судами на воздушной подушке, а в период летней навигации их сменят теплоходы.

"В настоящее время пассажирское сообщение на российско-китайской границе восстановлено на пяти пунктах пропуска: Забайкальск – Маньчжурия, Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин, Краскино – Хуньчунь и Благовещенск – Хэйхэ", — добавили в генконсульстве.