МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных дел против их организаторов и участников, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"В прошлом году Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид. Возбуждено свыше 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников, выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму свыше 650 миллионов рублей и более 10 миллионов долларов", — сказал он.

Замглавы Росфинмониторинга пояснил, что основные мошеннические схемы сейчас – это кредитное мошенничество, то есть получение займов, кредитов по подложным документам. Кроме того, это и хищение средств путем неисполнения договорных обязательств: заключается договор без намерения исполнения. "Отмечается рост интернет-мошенничеств: это и прямое выманивание денег посредством звонка, и удаленное отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных компаний, магазинов", — добавил он.

По его словам, в последнее время наблюдается мошенническая деятельность со стороны организованных преступных групп либо транснациональных сообществ псевдоброкеров, форекс-дилеров. Также аферисты используют социальную инженерию и схему финансовых пирамид. Кроме того, Росфинмониторинг также фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.

"Большинство таких схем связано с привлечением финансирования под так называемые стартапы, под новые виды крипотовалют. У нас это не настолько развито", — поясняет Негляд.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 11.00 мск.