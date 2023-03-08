МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, заявил РИА Новости министр энергетики страны Булат Акчулаков на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

"Конец двадцать четвертого года, но Тенгиз (месторождение в Казахстане — ред.) заканчивает расширение. Там 40 миллионов только Тенгиз будет давать", — ответил он на вопрос, к какому году Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, по словам Акчулакова, Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году.