МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление активы гражданина РФ на сумму 146,2 миллиона долларов, сообщили в понедельник в офисе генерального прокурора страны. МИД назвал важный аспект урегулирования на Украине

"По ходатайству прокуроров Кировоградской областной прокуратуры в управление АРМА переданы корпоративные права агропредприятия, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ. Общая сумма арестованных активов составляет 5,4 миллиарда гривен (146,2 миллиона долларов)", — говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

По данным следствия, бенефициарным собственником и выгодоприобретателем от финансово-хозяйственной деятельности "Совместного украинско-российского предприятия Алтай", которое занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, является гражданин РФ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями по факту легализации доходов, полученных преступным путем (часть 2 статьи 209 УК Украины). Фамилия российского бизнесмена прокуратурой не называется.

Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.