На Украине активы россиянина передали в управление Нацагентства
Украинское Нацагентство получило в управление активы россиянина на 146,2 миллиона долларов
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление активы гражданина РФ на сумму 146,2 миллиона долларов, сообщили в понедельник в офисе генерального прокурора страны.
"По ходатайству прокуроров Кировоградской областной прокуратуры в управление АРМА переданы корпоративные права агропредприятия, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ. Общая сумма арестованных активов составляет 5,4 миллиарда гривен (146,2 миллиона долларов)", — говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.
По данным следствия, бенефициарным собственником и выгодоприобретателем от финансово-хозяйственной деятельности "Совместного украинско-российского предприятия Алтай", которое занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, является гражданин РФ.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями по факту легализации доходов, полученных преступным путем (часть 2 статьи 209 УК Украины). Фамилия российского бизнесмена прокуратурой не называется.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.
https://1prime.ru/News/20230320/840131178.html
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