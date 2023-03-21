МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать на международных площадках для формирования Большого евразийского партнерства. Путин пообещал помочь китайскому бизнесу выйти на российский рынок

"Считаем важным и далее поддерживать блок на координацию в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС… и, конечно же, продолжать усилия по сопряжению миграционных процессов в рамках ЕвразЭС и китайской инициативы "Один пояс — один путь" с прицелом на формирование перспективе большого евразийского партнерства", — сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров, еще раз поблагодарив Си Цзиньпина за продуктивную совместную работу.

Российский лидер подчеркнул, что в условиях расширения санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай выступают против нанесения ущерба странам с целью получения различных преимуществ.

"Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политических мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе", — сказал Путин.

По словам президента, нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, в частности права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современных технологиям.

"В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ", — заключил Путин.