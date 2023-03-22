МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Глава Красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что из аэропорта Красноярск сотни пассажиров не могут вылететь в Норильск и Игарку из-за сильного там ветра.

Ранее сообщалось, что в Норильске, который ночью накрыла метель, третий день сохраняется штормовое предупреждение. Дорога до аэропорта Норильска временно закрыта для всех видов транспорта. ГИБДД Норильска рекомендует владельцам транспортных средств и автотранспортным предприятиям ограничить движение на территории Норильского промрайона из-за обильных осадков и ухудшения видимости.

"В эти минуты в аэропорту Красноярск сотни пассажиров не могут улететь — рейсы задержаны. Напомню, что в таких ситуациях у авиапассажиров есть права, согласно которым в зависимости от времени ожидания вылета бесплатно предоставляются необходимые услуги. Если же перевозчик не выполняет свои обязательства, то всегда можно обратиться в Управление Роспотребнадзора за защитой своих прав", — сообщил Горяев у себя в Telegram-канале.