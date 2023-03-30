МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ считает, что эффективность платформы "Работа в России" необходимо повышать: часть ее функциональности не используется, а количество зарегистрированных резюме соискателей уступает показателям популярных коммерческих сервисов, следует из материалов ведомства.

"Проверка показала, что средства федерального бюджета, выделенные на мероприятия по развитию и эксплуатации ИАС "Работа в России", расходовались с учетом требований законодательства. Однако эффективность реализации мероприятий оценивается Счетной палатой как недостаточно высокая – 53,8%", — заключил аудитор Счетной палаты Данил Шилков, слова которого приводятся в материалах по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных на развитие портала в 2015-2021 годах.

Как поясняют аудиторы, во многом такая оценка обусловлена ростом сообщений об ошибках в работе системы, реализацией мероприятий по развитию платформы с переносом сроков.

В материалах добавляется, что платформа значительно повысила уровень цифровизации государственных услуг в сфере трудоустройства, но при этом отмечается, что её развитие и эксплуатация осуществляются недостаточно эффективно: "часть функциональности не используется, а количество зарегистрированных резюме соискателей уступает показателям популярных коммерческих сервисов".

"Как показала проверка, зачастую сотрудники органов занятости в период поэтапного перехода от региональных информационных систем на единое централизованное решение были вынуждены работать одновременно в двух версиях системы, а также в региональных информсистемах, и заносить туда идентичные данные, что значительно увеличивает их трудозатраты", — сообщает контрольное ведомство.

Также в ходе проверки Счетная палата обратила внимание на значительное занижение целевых показателей системы и их нескоординированность в документах: в паспорте федерального проекта "Цифровое государственное управление" плановое значение показателя по количеству зарегистрированных на платформе пользователей не учитывает фактические значения параметров ее функционирования. Кроме того, отмечают аудиторы, в ведомственной программе цифровой трансформации Роструда значения указанного показателя не соответствуют значениям федерального проекта.

Сообщается, что по итогам контрольного мероприятия Счетная палата подготовила ряд предложений по совершенствованию функционирования платформы, в том числе рекомендовала актуализировать и синхронизировать значения показателей ее развития, обеспечить полное использование ее функциональности и оперативное (ежедневное) обновление данных.