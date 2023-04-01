МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Участники российского финансового рынка с 1 апреля могут получать доступ к дополнительным видам деятельности в упрощенном, уведомительном порядке.

В пятничном релизе ЦБ указывается, что с "1 апреля 2023 года появится два вида допуска на финансовый рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг — уведомительный и разрешительный". Так, пояснял регулятор, уведомительный порядок допуска по отдельным видам деятельности на рынке ценных бумаг предусматривает упрощенную процедуру для действующих кредитных организаций, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, клиринговых организаций с учетом разрешенного совмещения деятельности.

ЦБ объясняет, что новый порядок (уведомительный) существенно облегчит возможность получить право деятельности на рынке ценных бумаг, поскольку ранее для этого соискатель должен был пройти повторную процедуру проверки, не требующуюся при получении лицензии на деятельность в уведомительном порядке.

Как объяснял Банк России в ноябре прошлого года, для получения лицензии на рынке ценных бумаг в упрощенном порядке организациям будет достаточно направить в ЦБ через личный кабинет заявление и документы о должностных лицах, нужных для ведения соответствующего вида деятельности. Сами организации при этом должны соответствовать лицензионным требованиям и не иметь неисполненных предписаний или других мер воздействия.

При правильном заполнении заявления Банк России выдаст лицензию или включит организацию в единый реестр инвестиционных советников не позднее одного рабочего дня после получения заявления, уточнял регулятор. В свою очередь разрешительный порядок подразумевает унифицированную процедуру лицензирования управляющих компаний, специализированных депозитариев, акционерных инвестиционных фондов и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок предоставления права на деятельность по инвестиционному консультированию.

Регулятор также уточняет, что с 1 апреля лицензии управляющей компании, специализированного депозитария и акционерного инвестиционного фонда не будут выдаваться на бумажном носителе. Документом, подтверждающим наличие лицензии и право на такие виды деятельности, будет являться выписка из соответствующего реестра лицензий (по аналогии с действующим порядком для профессиональных участников рынка ценных бумаг).